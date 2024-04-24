الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 230 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي المخابز والأسواق لتموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، من ضبط 230 مخالفة تموينية متنوعة خلال اليومين الماضيين فى حملات تموينية  تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 

من جهته؛ أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 230 مخالفة تموينية منها 177 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات ـ تصرف وتجميع - أخري متنوعة)، و53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ( ذبح خارج المجازر الحكومية - مجهولة المصدر - شهادة صحية- تجار تموينيين ).

 

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع والوحدات المحلية والجهات المعنية، مثل مديريتي الصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار؟، والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين والقضاء علي الممارسات الأحتكارية  والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم مشددا علي أستمرار هذه الحملات بكافة أحياء المدن والقري التابعة لها.

جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
جانب من حملات التموين بالمخابز والأسواق في المنيا
تموين المنيا ضبط 230 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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