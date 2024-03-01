الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 8 إثر انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي أمام سمالوط

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز سمالوط، في المنيا، بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

 السرعة الزائدة السبب

وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة، شمال بوابة الرسوم بمركز سمالوط، نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 مواطنين مقيمين بقرية السرارية بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث انقلاب سيارة مركز سمالوط المنيا المصابين

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