السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

10 مصابين في حادث تصادم على الصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث تصادم على الصحراوي
حادث تصادم على الصحراوي

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبينت إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس رشوة فساد المتهمين حادث تصادم طريق الصحراوي الشرقي المنيا

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