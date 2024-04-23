صاحبة العروس ماتت.. انقلاب سيارة فى ترعة بمطوبس وإصابة العروسين

شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ملاكي على متنها عروسان وصديقة العروس والسائق، في مياه ترعة الرشيدية أمام قرية ديبي.

وأسفر الحادث عن وفاة صديقة العروس وإصابة العروسين والسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انقلاب سيارة زفاف بترعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة الرشيدية التابعة لذات المركز، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة العروسين وقائد السيارة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور سيارة زفاف أمام ترعة الرشيدية انقلبت في المجري المائي، وتم انتشال السيارة من المجري المائي.

وأسفر الحادث عن وفاة نورهان محمد عبدالله عرفات، 25 عامًا، صديقة العروس، وإصابة العروسين والسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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