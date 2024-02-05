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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفاة والدة محمد ناجى جدو لاعب المنتخب المصرى السابق

منتخب محمد ناجي جدو
منتخب محمد ناجي جدو

توفيت اليوم الإثنين والدة لاعب المنتخب المصري السابق محمد ناجي "جدو"، والمدرب المساعد لفريق بيراميدز، ووالدة الكابتن نور ناجى عفش والدفنة بعد صلاة العصر بمسجد المحطة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

كان جدو التحق مؤخرًا للجهاز الفني لفريق بيراميدز، وهو مواليد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لعب لأندية ألعاب دمنهور والاتحاد والجونة والأهلي، كما التحق بالمنتخب الوطني المصري عام 2010، واعتزل في يناير 2021، ثم عمل مدربًا في نادي المقاولون العرب، وانتقل مؤخرًا للجهاز الفني لنادي بيراميدز.

وسجل جدو أول أهدافه الدولية في مرمى مالي في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2010، واستطاع إثبات نفسه مع المنتخب المصري بمشاركته في الشوط الثاني في كل مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2010.

حيث سجل في مرمى نيجيريا وموزمبيق رغم مشاركته لأقل من 15 دقيقة، كما أحرز هدفًا في الشوط الإضافى الأول في مباراة مصر والكاميرون ليسهم في تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي، وسجل الهدف الرابع في مرمى الجزائر في مباراة النصف نهائي التي انتهت بأربعة أهداف نظيفة، كما أنه سجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الإفريقية على منتخب غانا في المباراة التي أقيمت في أنجولا، وحصل بذلك على لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف متفوقًا علي عمالقة الكرة المحترفين في مختلف الأندية الأوروبية. 

تجدرالإشارة إلى أن منتخب مصر خرج من بطولة إفريقيا، وذلك عقب أداء دون المستوي  قدمه مع مدربه روي فيتوريا، فيما قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقالة مدربه عقب جلسات عدة  عقدت داخل اتحاد الكرة بمصر.

بيراميدز منتخب مصر مصر البحيرة المنتخب الوطني

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