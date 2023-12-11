الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. ابنة عم المشير أبوغزالة: عاصرت جميع رؤساء مصر.. و«السيسى حبيب قلبى»

ابنة عم المشير أبوغزالة
ابنة عم المشير أبوغزالة بالانتخابات الرئاسية

حرصت الحاجة فايقة أبوغزالة، البالغة من العمر ٨٥ عامًا، وابنة عم المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، على الوصول إلى مركز الاقتراع باللجنة رقم ٢٠، ومقرها مدرسة الحاج أحمد هويدى الابتدائية المشتركة، التابعة للجنة العامة رقم ١٤ ومقرها مركز شرطة الدلنجات، من أجل الإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقالت «الحاجة فايقة»: «عاصرت جميع رؤساء مصر وصولًا إلى الرئيس السيسى حبيب قلبى»، مشيرة إلى أن حبها للرئيس السيسى، ما دفعها للحضور إلى اللجنة والإدلاء بصوتها. وأكدت أنه يجب على جميع المصريين الذهاب إلى لجان الاقتراع لرد الجميل للرئيس السيسى، الذى حمى مصر والمصريين من جميع المخاطر التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية. وأشارت إلى أنها، وبرغم مرضها، أصرت على الذهاب للجنة لإرسال رسالة إلى الشباب حول أهمية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأيضًا إرسال رسالة إلى العالم كله حول وعى المصريين، مضيفة أنها على يقين من أن الإقبال الذى تشهده الانتخابات الرئاسية يؤكد مدى التفاف الشعب المصرى حول رئيسه للمساعدة فى عبور البلاد من الأزمات الحالية.

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