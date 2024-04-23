الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حبس عاطلين لسرقتهما 500 بطة و20 جوز حمام بالبحيرة

حبس
حبس

قررت نيابة دمنهوربمحافظة البحيرة، الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية وذلك على خلفية اتهام الأول بسرقة 500 بطة من إحدى المزارع بقرية العقيرة التابعة لقرية البستان، إضافة لاتهام الثانى بسرقة 20 جوز حمام من عزبة الصفيح التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، وذلك فى القضية  رقم 8779 لسنة 2024، والقضية رقم 8673 لسنة 2024، وجار العرض على النيابة العامة. 

سرقة 500 بطة من مزرعة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط "أشرف ع ع "،  "جمال ن ع " عاطلين ومقيمين بناحية مركز شرطة الدلنجات، وذلك لقيامهما بارتكاب واقعتين سرقة بدائرة المركز، حيث قام المتهم الأول بسرقة 500 بطة من إحدى المزارع التابعة لقرية العقيرة التابعة لدائرة المركز، بينما قام المتهم الثانى بسرقة 20 جوز حمام من أحد الأشخاص  بدائرة المركز وتم ضبط المتهمين وعقب عرضهما على النيابة العامة قررت حجز المتهمين، على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائي ثم قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية. 

ترجع أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود بلاغ من "محمد س ع"باكتشافه سرقة 500 بطة من داخل المزرعة الخاصة به بقرية العقيرة التابعة لدائرة المركز،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " اشرف ع ع " وعقب استئذان النيابة العامة بمركز الدلنجات، تم ضبط المتهم وتم ضبط عدد من البط المسروق، وسؤاله عن باقى المسروقات أقر بالتصرف فيها نظرًا لمروره بضائقة مالية، وتم تحرير المحضر رقم 8779 لسنة 2024، والعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام. 

سرقة  20 جوز حمام من أحد الأشخاص بالدلنجات

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من "عبدالله  ا ع" مقيم بدائرة مركز الدلنجات باكتشافه سرقة 20 جوز حمام، وعلى الفور توصلت تحريات إدارة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  "جمال ن ع " وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم  وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية.

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