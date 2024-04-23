الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 26 حالة تعد باجمالى مساحة 1757 م2 بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 20 إبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل، مشددة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة مكبره لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز "شبراخيت - رشيد - الدلنجات - إدكو - كوم حمادة" عن رفع 26 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1757 متر مربع، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين 

المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي.
 

وشددت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ياتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة، بالمرور على الدائم على القرى والنجوع بكافة أنحاء المحافظة من خلال لجان متخصصة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة فى البحيرة. 
 

إزالة التعديات الاراضى الزراعية بالبحيرة محافظة البحيرة زراعة البحيرة دمنهور

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