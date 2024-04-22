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انطلاق ملتقى التوظيف بكلية التربية بجامعة دمنهور

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

انطلق اليوم الإثنين الموافق ٢٢أبريل ٢٠٢٤ ملتقى التوظيف بكلية التربية بقاعة المؤتمرات الدور الثامن، بحضور محمد حرب مسئول المدارس الخاصة بمديرية التربية والتعليم ولفيف من مديري المدارس الخاصة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتورة منى السيد مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل محمد مهران قائم بعمل عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور مدحت الأنصاري وكيل كلية  التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل 

أشارت الدكتورة منى مبروك في كلمتها، إلى أن هذا الملتقى ينظم في إطار حرص الجامعة على توفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل ومساعدة الخريجين الباحثين عن فرص عمل،فدور الجامعة لا يقتصر على مجال التعليم والبحث العلمي فقط وإنما يمتد ليشمل ربط الطلاب الخريجين بسوق العمل، وأضافت أن هذا الملتقى يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تعمل على تحسين نظم ومخرجات التعليم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل مهران، إلى أن الكلية تهدف من خلال تنظيم الملتقى إلى تعريف الطلاب والشباب الخريجين بطبيعة فرص العمل المتاحة لهم في سوق العمل وتوفير فرص عمل تتلاءم مع قدراتهم، وإتاحة الفرصة لاستقطاب الكفاءات من خلال تنظيم ندوات وورش عمل.

نشر الوعى بين طلاب اليوم خريجي المستقبل
ومن جهته، أكد الدكتور مدحت الأنصاري، على أهمية مثل تلك اللقاءات فى نشر الوعى بين طلاب اليوم خريجي المستقبل باحتياجات سوق العمل وما يتطلبه من مهارات وإمكانات تساعده على النجاح فى حياته العملية،إذ يعد هذا اللقاء جسر تواصل بين أبنائنا الطلاب وحديثي التخرج وبين المدارس الخاصة (سوق العمل  )،من جهه  ومن جهه اخرى سبيل للتعرف على احتياجات سوق العمل لاستحداث برامج جديدة تتفق مع تلك الاحتياجات.

كما أكد مدراء المدارس الخاصة على أن خريجي كلية التربية يمثلون ثمرة جهود مستمرة من البناء والتطوير على مدار سنوات عدة حرصت الكلية من خلالها على تقديم كافة المناهج المتطورة والتدريبات العملية وفقا لمعايير الجودة العالمية والمحلية.

كما تم عرض توضيحي للمهارات المتميزة لخريجي كلية التربية،وعرض بياني لإحصائية الخريجين عام ٢٠٢١/٢٠٢٣ وأوائل الخريجين في الشعبة العامة الأساسية والطفولة المميزة والمتفوقين وفقا للنسب التراكمية من الفرقة الأولى إلي الثالثة لجميع الشعب المختلفة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ماتقى توظيف بجامعة دمنهور جامعة دمنهور كلية التربية لتقى توظيفى كلية التربية البحيرة

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