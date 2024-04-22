الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب بالبحيرة

نهال بلبع
نهال بلبع

عقدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور كامل غطاس  السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق موسي رئيس الإدارة المركزية.

ويأتي الاجتماع، لبحث تنفيذ مشروعات وجه بحري بالهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والمهندس  هشام بربر  رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة. 

الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب
 

واستهلت  الدكتورة نائب المحافظ الإجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرة إلى البيان المقدم من الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وما انتهى إليه الاجتماع المنعقد برئاسة  السكرتير العام المساعد للمحافظة لتشكيل فريق عمل متابعة أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة لها أولوية قصوى نظرًا لطبيعتها والتغير المناخي بها وتواجد عدد من مراكزها في الجزء الشمالي الساحلي وهي مراكز (رشيد - إدكو - كفر الدوار - المحمودية - دمنهور)، كما أشارت إلي أهمية التنسيق بين جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة لإعادة معاينة المشروعات الجاري تنفيذها من محطات مياه ومحطات صرف صحي بنطاق المحافظة. 

متابعة أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب


ووجهت الدكتورة نهال بلبع، بتكليف فريق عمل لمتابعة أعمال الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا إعادة المرور على مشروعات الجهاز الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بها بالتنسيق مع مهندسين من الجهاز. 

وانتهى الاجتماع بصدور عدد من التوصيات بشأن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز (إدكو - كفر الدوار - رشيد - كوم حمادة - الرحمانية)، وذلك لدفع العمل بها والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها إيذانًا بافتتاحها وتشغيلها ودخولها الخدمة، وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين المستفيدين منها.

محافظة البحيرة مشروعات الصرف الصحى بالبحيرة مشروعات مياه الشرب نهال بلبع الدلنجات

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