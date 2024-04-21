"تعليم البحيرة" يفتتح ورشة تدريب مسؤولي التوظيف بالوحدات المدرسية

افتتح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ورشة عمل تدريبية لمسؤولي التوظيف ومعلومات سوق العمل بوحدة الانتقال إلى سوق العمل بالبحيرة بدعم ورعاية مشروع قوى عاملة مصر، وذلك بحضور المهندس حسام قنديل، مدير عام التعليم الفني، وربيع الحصاوي رئيس قسم التعليم الصناعي بالمديرية، وخالد البرديسي مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالبحيرة، وحسام أبو غزالة مسؤول المكتب الميداني، وصالح نجدى مدير الوحدة الفرعية للانتقال إلى سوق العمل والمدربين.

تأهيل الكوادر الفنية

وأكد وكيل الوزارة، أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كل المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيرة الي جهود المحافظة في العمل على تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

وأكد الدور المهم والحيوي لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني بالبحيرة بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، وذلك بهدف ربط طلاب وخريجي التعليم الفني بالمدرسة وتأهيلهم وصقل مهارتهم وإعدادهم لسوق العمل.

الانتقال إلى سوق العمل

جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي في سياق استكمال تشكيل 14 وحدة مدرسية لتيسير الانتقال الى سوق العمل بالمدارس المستهدفة كمرحلة أولى وتطبيقا لمنهجية الجدارات في ضوء استراتيجية التعليم الفني والتي تهدف إلى ربط الخريجين وتيسير انتقالهم لسوق العمل.

يأتي ذلك في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لصقل وتنمية وتدريب الأيدي العاملة وخاصة بقطاع التعليم الفني، واستكمالًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقا ً لأهداف استراتيجية مصر «2030» والعمل على ربط مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على دعم كافة القطاعات التنموية والمشروعات وسوق العمل بالأيدي العاملة المدربة على أعلى مستوى، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.