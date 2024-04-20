أهالى نكلا العنب يحتفلون بموسم الخير.. حصاد البطاطس يملأ القلوب بالفرح والسعادة (خاص)

البطاطس مصدر غني للكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من فيتامين C والبوتاسيوم، تُعد البطاطس مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي مقارنةً بالمحاصيل الأخرى.

ويُعتبر محصول البطاطس من المحاصيل الزراعية الهامة اقتصاديًا، حيث تساهم زراعة البطاطس في توفير فرص عمل وتحقيق دخل للمزارعين والعاملين في صناعات التصنيع والتسويق، تُصدَّر البطاطس بكميات كبيرة من بعض الدول المنتجة الرئيسية إلى أسواق عالمية مختلفة.

قرية نكلا العنب من أكبر قرى زراعة البطاطس

وانتقلت الدستور لقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إحدى أكبر القرى التى تقوم على زراعة البطاطس بجميع أصنافها، وذلك لرصد فرحة المزارعين خلال حصاد محصول البطاط هذا العام، والذى شهد فرحة كبيرة بينهم، فقد حقق المحصول سعرًا مرتفعًا عند بيعه من الأرض، وهو ما لم يحدث في السنوات الماضية.

فى البداية يقول سامى مرسى، أحد مزارعى البطاطس بقرية نكلا العنب بالبحيرة، إن قرية نكلا العنب من أكبر القرى على مستوى الجمهورية التى تقوم بزراعة البطاطس حيث تبلغ مساحتها، ما يقارب من 300 ألف فدان تتم زراعة أغلبها بمحصول البطاطس، مشيرًا إلى أن زراعة البطاطس في تتم على دورتين زراعيتين، الأولى في الصيف والثانية في الشتاء، وهم الآن في موسم الحصاد للدورة الشتوية، والتي، ويبدأ حصادها في نهاية شهر مارس وبداية أبريل.

موسم مبشر لزراعة البطاطس بالبحيرة

وأكد مرسى أن موسم البطاطس هذا العام مبشر، إذ كانت الإنتاجية وفيرة حيث تخطت 13 طنًا للفدان، مما أدخل السعادة والفرحة على المزارعين، مشيرا الى أن الأسعار جيدة هذا الموسم أيضًا.

وأشار شوقى رمضان، مزارع بقرية نكلا العنب بالبحيرة، إلى أن عملية جني محصول البطاطس تبدأ بقلع العرش وترك البطاطس معرضة لأشعة الشمس لمدة يوم كامل، ثم بعد ذلك يتم تجميع البطاطس وتعبئتها في الشكاير، ومن ثم تحميلها على السيارات وبيعها للتجار من خلال الشون.