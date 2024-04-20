السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق مهرجان "بؤرة" المسرحى بجامعة دمنهور بدقيقة حداد على روح صلاح السعدنى

دكتور ماجد شعلة
دكتور ماجد شعلة

بدأ مهرجان "بؤرة" المسرحي لمسرح المدرج بجامعة دمنهور، فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا أمس، وكانت بداياته في المسرح الجامعي.

وقدمت الطالبة شاهندا عبدالحميد سيف الدين، والطالب محمد محسن، نبذة عن تاريخ الفنان القدير صلاح السعدني وبداياته في مسرح الجامعة مع كثير من الفنانين الكبار، وأعماله التي تركت في وجدان المشاهد المصري والعربي الكثير من المشاعر والأخلاقيات.

وأكد الدكتور محمد العشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، أهمية المهرجان لتنمية المواهب وصقل خبرات الطلاب وخلق طالب سوي يتفاعل مع المجتمع وينمي خبراته ومواهبه.

ورحب الدكتور السيد إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بضيوف المهرجان الذي تنظمه الجامعة بكلية العلوم بحضور قامات علمية وثقافية وفنية.

أنشطة طلابية رياضية وثقافية وجوالة  
 

من جهته، أعرب الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بأبنائه الطلاب، ناقلًا لهم تحيات رئيس الجامعة، وأكد أهمية المزج بين النشاط الطلابي والعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المهرجان في دورته الأولى يأتي بعد المهرجان الرياضي الضخم وعدد من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والجوالة، يختتمها النشاط الفني بعروضه ومواهبه، مؤكدًا أن الدورة المقبلة ستكون بمشاركة أضعاف عدد الطلاب المشاركين في دورته الأولى، معبرًا عن سعادته بالتمثيل الكبير للكليات والتنظيم الجيد.

وبدأت فعاليات المهرجان بورشة الإخراج للمخرج محمد البياع، بإشراف الدكتورة تيسير أبوشادي، منسق محور الورش بالمهرجان، يليها العرض المسرحي "أحمر على أبويا وأمي بطيخ" لكلية الزراعة، تأليف وإخراج أحمد الحرفة، يليه العرض المسرحي "تماثيل بتتحرك" لكلية الآداب، تأليف إيهاب يونس وإخراج عبدالله الحكيم.

جامعة دمنهور محافظة البحيرة مهرجان بؤرة ماجد شعلة بؤرة المسرحى

مواد متعلقة

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين وحشيش" وسلاح نارى فى البحيرة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

جامعة دمنهور تُعلن جدول عروض وورش مهرجان بؤرة للمسرح المدرج

توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T

مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية أول الجمهورية في خدمة المجتمع

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

انتظام توريد الذهب الأصفر بالبحيرة.. 560 طن قمح حتى صباح اليوم

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح