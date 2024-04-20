انطلاق مهرجان "بؤرة" المسرحى بجامعة دمنهور بدقيقة حداد على روح صلاح السعدنى

بدأ مهرجان "بؤرة" المسرحي لمسرح المدرج بجامعة دمنهور، فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا أمس، وكانت بداياته في المسرح الجامعي.

وقدمت الطالبة شاهندا عبدالحميد سيف الدين، والطالب محمد محسن، نبذة عن تاريخ الفنان القدير صلاح السعدني وبداياته في مسرح الجامعة مع كثير من الفنانين الكبار، وأعماله التي تركت في وجدان المشاهد المصري والعربي الكثير من المشاعر والأخلاقيات.

وأكد الدكتور محمد العشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، أهمية المهرجان لتنمية المواهب وصقل خبرات الطلاب وخلق طالب سوي يتفاعل مع المجتمع وينمي خبراته ومواهبه.

ورحب الدكتور السيد إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بضيوف المهرجان الذي تنظمه الجامعة بكلية العلوم بحضور قامات علمية وثقافية وفنية.

أنشطة طلابية رياضية وثقافية وجوالة



من جهته، أعرب الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بأبنائه الطلاب، ناقلًا لهم تحيات رئيس الجامعة، وأكد أهمية المزج بين النشاط الطلابي والعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المهرجان في دورته الأولى يأتي بعد المهرجان الرياضي الضخم وعدد من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والجوالة، يختتمها النشاط الفني بعروضه ومواهبه، مؤكدًا أن الدورة المقبلة ستكون بمشاركة أضعاف عدد الطلاب المشاركين في دورته الأولى، معبرًا عن سعادته بالتمثيل الكبير للكليات والتنظيم الجيد.

وبدأت فعاليات المهرجان بورشة الإخراج للمخرج محمد البياع، بإشراف الدكتورة تيسير أبوشادي، منسق محور الورش بالمهرجان، يليها العرض المسرحي "أحمر على أبويا وأمي بطيخ" لكلية الزراعة، تأليف وإخراج أحمد الحرفة، يليه العرض المسرحي "تماثيل بتتحرك" لكلية الآداب، تأليف إيهاب يونس وإخراج عبدالله الحكيم.