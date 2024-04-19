جامعة المنصورة تُعلن جدول عروض وورش مهرجان بؤرة للمسرح المدرج

أعلنت جامعة دمنهور في محافظة البحيرة، عن جدول عروض وورش مهرجان بؤرة لمسرح المدرج والذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويُقام المهرجان على مسرح مدرج كلية العلوم في الفترة من 20 حتى 24 أبريل الجاري، و تتكون لجنة التحكيم من الفنان محمد البياع رئيسا للجنة وعضوية كلا من المخرج والشاعر سامح رخا والمخرج الممثل محمد الحداد.

ويشمل المهرجان 4 ورش باشراف الدكتورة تيسير ابو شادي، منسق محور الورش بالمهرجان وهي ورشة وورشة الاخراج الفنان المخرج محمد البياع غدا السبت 20 ابريل وورشة التمثيل للفنان احمد القسطاوي والأحد 21 ابريل بقاعة تدريب كلية العلوم، وورشة النقد المسرحي للدكتور بهلول سالم استاذ الادبي والنقد وعضو لجنة ترقيات الأساتذة ووكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، الثلاثاء 23 ابريل، ورشة التاليف المسرحي للدكتور طارق عمار الكاتب والناقد المسرحي الأربعاء 24 ابريل.

جدول عروض مهرجان بؤرة لمسرح المدرج بجامعة دمنهور

وأعلن محمد الشعيرة مدير المهرجان، أن عروض المهرجان تبدأ في تمام الثانية ظهرا، و في اليوم الأول السبت 20 ابريل العرض المسرحي " احمر علي بويا وامي بطيخ" كلية الزراعة، تأليف و إخراج احمد الحرفة، يليه العرض المسرحي " تماثيل بتتحرك " لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم، ويوم الأحد 21 ابريل ثاني أيام المهرجان العرض الاول " في انتظار الحقيقية " عن نص غرفة بلا نوافذ ليوسف عز الدين عيسي، وتقدمه كلية الآداب إخراج محمد ناصف، يليه عرض " حلمي ليلة صيف" عن نص مرة واحد حلمي تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه لكلية التجارة إخراج حسن الشاعر.

ويشمل يوم الثلاثاء 23 إبريل العرض المسرحي "سلم طالع الشمس" تأليف ابراهيم الحسيني، وتقدمه كلية التربية إخراج مهند ابو السعد، يليه عرض " القطة العميا" تأليف سامح عثمان وتقدمه كلية التربية للطفولة المبكرة اخراج ثريا نعيم، ويوم الاربعاء 24 ابريل العرض المسرحي "مرة واحد حلمي" تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه كلية الاداب إخراج ايمن رزق ، يليه " نزهة في الجليد " تأليف لي بليسينج وتقدمه كلية الطب البيطري إخراج عبد الرحمن عصام، يليه " فن ايه " عن نص مسرحية بابا تأليف شريف صلاح الدين وتقدمه كلية العلوم إخراج.مصطفي كفافي.