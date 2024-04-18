استمرار اختبارات مبادرة انتقاء الطلاب الموهوبين رياضيا في البحيرة (صور)

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة استمرار عمل الاختبارات لليوم الثاني على التوالي بمختلف المدارس، في ضوء بروتوكول التعاون بين مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة بمحافظة البحيرة لانتقاء الطلاب الموهوبين بمدارس محافظة البحيرة، ضمن مبادرة انتقاء الموهوبين رياضيا التي يتم برعاية هيئة الرقابة الادارية ووزارت التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة ومحافظة البحيرة.

اكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على تنمية المواهب



تهدف المبادرة لتنمية المهارات البدنية لدى التلاميذ، واكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على تنمية المواهب وصقها في كافة الألعاب، حيث شهدت المبادرة خلال الفترة الماضية استهداف تلاميذ الصف الثالث بالمرحلة بعدد يتجاوز 149 ألف تلميذ وتلميذة، وتشمل المبادرة إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد اللياقة الطبية، وكذا قياس للطول والوزن ومعدل كتلة الجسم والكشف عن وجود علامات الأنيميا وحساسية الصدر وأمراض القلب ومشاكل العمود الفقري وفحص حدة الأبصار والأسنان، وكذا تقييم اللياقة البدنية بمعرفة لجنه الشباب والرياضة، واختيار اللائقين منهم للمبادرة، مع تقديم العلاج اللازم لأي حالة تحتاج الرعاية الصحية.

ضمان تحقيق مبدأ الشفافية والموضوعية والحيادية



من الجدير بالذكر أنه لنطلقت الاختبارات منذ صباح الأربعاء 17 أبريل الجاري بكل المدارس الابتدائية المعنية، كما تم توحيد الاختبارات بها لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والموضوعية والحيادية، وتقديم كل التيسرات اللازمة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق ثمارها المرجوة.

ياتى ذلك في إطار الجهود التي تقوم الدولة المصرية لدعم جميع أبنائنا الطلاب في شتي القطاعات والمجالات والعمل على تقديم الأفضل دائما لهم ورعايتهم صحيا ورياضيا وعلميا، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على صقل المواهب وتنميتها وتقديم الرعاية الصحية والرياضية للنشء والشباب داخل جميع محافظات الجمهورية.