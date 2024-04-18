ضبط مخبزين تصرفا فى 427 شكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع بعض الشروط التي يجب توافرها، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبدالعال وكيل الوزارة، بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق أسفرت عن غلق مخبز لمد] شهرين لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 22 جرامًا للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وتحرير 5 محاضر لعدد 5 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار ٧ جرامات حتى 14 جرامًا في الرغيف الواحد، ومحضر آخر لقيام مخبز بالتصرف في كمية قدرها 293 شيكارة دقيق، وآخر قام بالتصرف في كمية قدرها 134 شيكارة دقيق، و3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بنطاق مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما حررت الحملة 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، داخل الأفران البلدية، و5 محاضر لمخابز بلدية قامت بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وبدون الإذن من قبل الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر، والعرض على النيابة العامة.