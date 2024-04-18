الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مخبزين تصرفا فى 427 شكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

مخابز البحيرة
مخابز البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع بعض الشروط التي يجب توافرها، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملات مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبدالعال وكيل الوزارة، بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق أسفرت عن غلق مخبز لمد] شهرين لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن 22 جرامًا للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وتحرير 5 محاضر لعدد 5 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار ٧ جرامات حتى 14 جرامًا في الرغيف الواحد،  ومحضر آخر لقيام مخبز بالتصرف في كمية قدرها 293 شيكارة دقيق، وآخر قام بالتصرف في كمية قدرها 134 شيكارة دقيق، و3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بنطاق مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

كما حررت الحملة 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، داخل الأفران البلدية، و5 محاضر لمخابز بلدية قامت بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وبدون الإذن من قبل الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر، والعرض على النيابة العامة. 

11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز تموين البحيرة إنتاج خبز ناقص الوزن كفر الدوار دمنهور

مواد متعلقة

ضبط 13 طن فحم مُعد للتجهيز داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

توريد 170 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى اليوم

إزالة 10 تعديات على 1400 متر مربع فى البحيرة

خدمات طبية لـ800 مواطن فى قافلتين طبيتين بالبحيرة

توزيع 14 ألف كيلو لحوم و14 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع البحيرة

رفع درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

توريد 11.648 طن قمح لشون وصوامع البحيرة فى أول أيام التوريد

كشف غموض مقتل شاب في البحيرة.. الأب وزوجته وراء الجريمة

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين