الخميس 18 أبريل 2024
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محافظات

"البحيرة" تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

كامل غطاس
كامل غطاس

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومحمد أحمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والمهندسة إيناس قاسم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والمهندس هشام البنا، مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وسناء العرابي، مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

استعرض الاجتماع ما جاء بالبيان المقدم من الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حول الموقف التنفيذي لمشروعاتها بمراكز "إدكو - الدلنجات - بدر- كفر الدوار- المحمودية- الرحمانية - شبراخيت- إيتاى البارود- كوم حمادة".

إزالة المعوقات وتذليل العقبات ورفع نسب التنفيذ 
 

وأكد غطاس ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وإزالة كل المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ، لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى جميع المدن والقرى بالمحافظة. 

كما وجه كامل غطاس بعقد اجتماع تنسيقي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتلافي الملاحظات الواردة من فرق العمل، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجان متخصصة بالتعاون مع الوحدات المحلية المختصة من أجل معرفة الأسباب التي قد تعوق العمل داخل مشروعات الصرف الصحي داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع العرض الفوري على المسئولين من أجل المساهمة في سرعة حلها. 

الصرف الصحي مياة الشرب بالبحيرة كامل غطاس مشروعات الصرف بالبحيرة دمنهور

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