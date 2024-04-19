الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد 984 طن قمح
توريد 984 طن قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف، مع القيام بسرعة صرف جميع المبالغ المالية للموردين. 

توريد القمح لشون وصوامع البحيرة 

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 984 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 290089 فدانًا، مؤكدة أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجَّهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام، نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم.

حملات توعية لموردي القمح  

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للموردين بكل سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا نقاوة 23 قيراطًا و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.

توريد المح البحيرة شون وصوامع البحيرة نهال بلبع الدلنجات

مواد متعلقة

رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T

مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية أول الجمهورية في خدمة المجتمع

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

انتظام توريد الذهب الأصفر بالبحيرة.. 560 طن قمح حتى صباح اليوم

وكيل وزارة التعليم يدشن فعاليات معارض ختام الأنشطة التربوية بالبحيرة

"البحيرة" تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

استمرار اختبارات مبادرة انتقاء الطلاب الموهوبين رياضيا في البحيرة (صور)

ضبط مخبزين تصرفا فى 427 شكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

بتيشرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف حشود إسرائيلية (فيديو وصور)

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

115 غرزة في الوجه.. شاب ينتقم من طالب رفض طلب صداقة على "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة