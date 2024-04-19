مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية أول الجمهورية في خدمة المجتمع

حصدت مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأعلى المدارس تحقيقا لخدمة المجتمع، حيث تتفوق في إنتاج محاصيل الحقل، ونباتات الزينة، ومنتجات عسل النحل، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، والصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وذلك وفقا لمؤشرات مشروع رأس المال، والتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار صنع في مدارس التعليم الفني بمصر.

العمل على خدمة المجتمع والبيئة المحيطة

وأشاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بالإنجاز الذي تحققه المدرسة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس بغريب عن المدرسة ومدارس التعليم الفني على أرض محافظة البحيرة التي دائما ما تعمل لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، ودعم العديد من برامج وجهود التنمية بالمحافظة، وتقديم مختلف المنتجات بجودة عالية وبأسعار اقتصادية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلاقا من رؤية وزارة التربية والتعليم وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبدعم كامل من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لتحافظ دائما مدارس التعليم الفني بالبحيرة على مكانتها المتقدمة والمتصدرة على مستوى الجمهورية، ولخدمة المجتمع البحراوي والمشاركة في كافة الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة

يأتي ذلك في ظل المظلة الكريمة والاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإكساب الطلاب والطالبات القدرات المطلوبة في سوق العمل سواء معرفية أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات إيجابية، من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. تبذل الوزارة جهوداً عديدة لتقديم المزيد من التدريبات الفنية للطلاب والطالبات من خلال تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني، في إطار ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019. حيث تقوم مدارس التعليم الفني بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلاتها في السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس لمثيلاتها.