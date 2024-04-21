تحرير 14 مخالفة تموينية فى حملات بالبحيرة

نفذت إدارة تموين شبراخيت بمحافظة البحيرة عددا من الحملات التموينية بشبراخيت، وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 3 أطنان مخللات مشكله مجهولة المصدر ودون بيانات أو علامات تفيد تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما تم ضبط والتحفظ على كمية قدرها ٧٠٠ كجم خروب دون فواتير أو مستندات تدل على مصدره وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتم ضبط والتحفظ على نصف طن أسمنت مجهول المصدر وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتم تحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتم فحص عدد من شكاوى المواطنين وتم تحرير عدد محضرين والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

متابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية بالبحيرة

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمد زايد، رئيس مجلس ومدينة شبراخيت، أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.