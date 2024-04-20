السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 1700 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

توريد قمح
توريد قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى الكميات المستهدفة، وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف، مع القيام بسرعة صرف جميع المبالغ المالية للموردين. 

توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة 

وقالت نائب محافظ البحيرة إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 1701 طن لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام، والتي تبلغ 290089 فدانا، من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وأكدت تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجهت "بلبع" بتقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

حملات توعية لمورّدى القمح فى البحيرة

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات التوعية للموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة، وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.

 

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