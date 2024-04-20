وكيل "زراعة البحيرة" يتابع زراعات القمح ويوجه بالتيسير على المزارعين

تابع المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زراعات القمح بمركز دمنهور وذلك للاطمئنان على حالة المحصول على الطبيعة، وكانت قد أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة.

وكلَّف المهندس موفق محمود ساري إدارتي الإرشاد والمكافحة، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كل سبل الدعم لهم، لإزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

دعم مزارعي القمح بالبحيرة

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واضحة، حيث شدد على ضرورة تواجد كل المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار المهندس موفق محمود ساري إلى أن الدولة تقدم كل أشكال الدعم للمزارعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٦٠٠ جنيه، للإردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مُجزٍ.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكل سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا نقاوة 23 قيراطًا، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.