السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "زراعة البحيرة" يتابع زراعات القمح ويوجه بالتيسير على المزارعين

المهندس موفق محمود
المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة

تابع المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زراعات القمح بمركز دمنهور وذلك للاطمئنان على حالة المحصول على الطبيعة، وكانت قد أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة. 

وكلَّف المهندس موفق محمود ساري إدارتي الإرشاد والمكافحة، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كل سبل الدعم لهم، لإزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

 دعم مزارعي القمح بالبحيرة

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واضحة، حيث شدد على ضرورة تواجد كل المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار المهندس موفق محمود ساري إلى أن الدولة تقدم كل أشكال الدعم للمزارعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٦٠٠ جنيه، للإردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مُجزٍ.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكل سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا نقاوة 23 قيراطًا، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.

محصول القمح حصاد القمح بالبحيرة محافظة البحيرة توريد القمح بالبحيرة موافق سارى

مواد متعلقة

انطلاق مهرجان "بؤرة" المسرحى بجامعة دمنهور بدقيقة حداد على روح صلاح السعدنى

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين وحشيش" وسلاح نارى فى البحيرة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

جامعة دمنهور تُعلن جدول عروض وورش مهرجان بؤرة للمسرح المدرج

توريد 984 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T

مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية أول الجمهورية في خدمة المجتمع

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح