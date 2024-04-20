مناقشة آليات تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالبحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، اجتماعًا، بحضور المهندسة منال عبدالمنعم- مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح والسادة رؤساء الوحدات المحلية والسيد المهندس مدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية، وذلك لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

التصالح في مُخالفات البناء وتقنين أوضاعه بالبحيرة



حيث استهل اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة الاجتماع بالترحيب بكل السادة الحضور، مؤكدًا أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.

وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمرًا ضروريًا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.

تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية بالبحيرة



هذا وقد وجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإنتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ومن جانبها أشارت المهندسة منال عبدالمنعم، إلي أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية "إدارة المساحة" لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت أنه تم أيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية "Shapefile" على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.

وخلال الاجتماع قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية باستعراض المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام فى ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك علي سبيل المثال لا الحصر "أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون...إلخ" كما "أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.