بشرى لأهالى البحيرة: تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بدر قريبًا

قام اليوم الدكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمرافقة مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بزيارة لمستشفى بدر، وتفقدوا خلالها العيادات الخارجية التى تم تشغيلها فى سبتمبر من العام الماضي، بعد ثمانى سنواتٍ من الانتظار، حيث تم الافتتاح التجريبي لعدد " ١٢" عيادة "باطنة، جراحة، متابعة جراحة، عظام، نسا، تنظيم أسرة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، بالإضافة للأشعة وحملة ١٠٠ يوم صحة، وصيدلية الخارجي وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع التخصصات" وذلك فى وجود الدكتور محمد بشر، مدير مستشفى بدر المركزي والفريق الطبي والإداري المعاون له.

تقديم الخدمة بجودة متميزة للمواطنين



وتابع جميعه، سير العمل بالعيادات الخارجية، والتقى الدكتور وكيل الوزارة مع الفريق الطبي من أطباء وتمريض، واطمأن على تقديم الخدمة بجودة متميزة للمواطنين، وبصورة لائقة وتواجد الفريق الطبى من الأطباء والتمريض والفنيين على رأس العمل، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات، واثنى جميعه على الأداء المتميز وأشاد سيادته بالمجهود المبذول من الجميع.

كما قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة بالمرور على الصيدلية واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، واستفسر من الصيادلة عن أى نواقص فى الأدوية واطمأن على توافر جميع الأصناف بالصيدلية، التقى مع المرضى والأهالي المتواجدين بالعيادات واستفسر منهم عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بعيادات المستشفى، وسألهم عن أى مشاكل أو عوائق تقابلهم أثناء تلقيهم الخدمة،وأشاد الأهالي بالخدمة المقدمة فى العيادات.

ثم قام بمعاينة المبنى الجديد وقاموا بالمرور على الإنشاءات فى المبنى الجديد، حيث تفقدوا مبنى الغسيل الكلوى والمعمل وبنك الدم والأقسام الداخلية وغيرها من المباني التى يتم تنفيذها، والتقى سيادتهم بالمهندسين القائمين على تنفيذ المشروع، وتقابلوا أيضًا مع العمال وحثوهم على التنفيذ بأسرع وتيرة والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

كما اطلعوا على المراحل الخاصة بالإنشاء، وطالبوهم بالالتزام بموعد التسليم للمشروع، لما يمثله من نقلة كبيرة للخدمة الصحية المقدمة لأهالى بدر والمراكز المجاورة، حيث وصف المستشفى بأنه مستشفى عالمي على أرض محافظة البحيرة.