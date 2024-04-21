اجتماع موسَّع لبحث إجراءات الحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية بالبحيرة

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بشأن الإجراءات المتخذة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية، بحضور المهندس عمرو درويش، وكيل وزارة الرى بالبحيرة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز "شبراخيت - كوم حمادة - الدلنجات - رشيد - دمنهور - بدر - حوش عيسى - الرحمانية - إدكو - المحمودية - إيتاي البارود - وادى النطرون - أبوحمص - أبوالمطامير - كفرالدوار"، والمهندس عبدالله حامد رئيس الإدارة المركزية لصرف غرب الدلتا، والمهندس صبحي هنداوى مدير مديرية رى الإسكندرية، ومدحت الشرمة مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومروة العوامى مدير مركز المتغيرات المكانية بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة.

إجراءات الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية

واستهل السكرتير العام المساعد الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم استعرض ما جاء بالكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية المعروض على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشأن الإجراءات المتخذة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية، والتي وجهت من خلاله السكرتير العام المساعد بإعطاء أولوية لإزالة أي تعدٍ على حرم الري.

كما وجهت رؤساء المدن ومديرى مديرية الري بالبحيرة والإسكندرية بالتصدي لأي أعمال تعدٍ على نهر النيل أو أي مجاري مائية، بالإضافة إلى تكليف التغيرات المكانية بضرورة عرض التغيرات غير القانونية بنطاق الري لتكون أولوية في الإزالة.

تنفيذ قرارات الإزالة على المجاري المائية

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الآتي: إعطاء أولوية فى تنفيذ قرارات الإزالة على المجارى المائية بالقرى المنفذ بها مشروع حياة كريمة، وإلزام مديرية الري بإيفاد مندوب أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق بين السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وجميع جهات الاختصاص صاحبة الولاية والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة فى إدراج وتنفيذ قرارات الإزالة على المجارى المائية ضمن المرحلة الثالثة لموجة الإزالة رقم 22 على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وجميع جهات صاحبة الولاية لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير بإزالة التعديات على الجنابيات الواقعة على طريق (حوش عيسى/ أبوالمطامير) بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير.