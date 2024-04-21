حضور كبير للعروض المسرحية بمهرجان بؤرة المسرحي بدمنهور

شهد ثاني أيام مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور الذي يقام تحت رعاية د.الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعله نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب والذي يقام في الفترة من 20 الي 24 إبريل بمسرح مدرج كلية العلوم. حضورا كبيرّا من الطلاب وأولياء أمورهم وأهالي البحيرة.

وبدأ اليوم بورشة لفن التمثيل حاضر فيها الممثل والمخرج المسرحي الفنان أحمد القسطاوي وتم خلالها تناول التدريب علي كل عناصر الممثل الجسمانية والصوتية والانفعالية بالإضافة إلي جزء من التدريب علي الداء الصوتي.

ثم العرض المسرحي "في انتظار الحقيقه" تأليف يوسف عز الدين أشعار عماد عامر وإخراج محمد ناصر وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة سماح الصاوي عميد كلية الآداب والدكتور محمد عشري مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وقدم فريق كلية التجارة تحت رعاية وحضور الدكتور راضي السيد عميد كلية التجارة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، العرض المسرحي "حلمي ليلة صيف" تأليف أحمد القسطاوي إخراج حسن الشاعر.

من جهته، أكد الفنان محمد البياع، رئيس لجنة التحكيم، أهمية النشاط الثقافي والفني لطلاب الجامعة، ودوره في اكتشاف العدبد من المواهب التي أثبتت وجودها بعد صقل مهاراتها من خلال فرق المسرح الجامعية التي خرجت للفن المصري العديد من الفنانين الكبار بعد أن كانوا من أعضاءها.

وأشاد البياع بالطلاب الموهوبين والحضور الكبير ودعم الجامعة النشطة الفنية، معبرًا عن سعادته يتذوق طلاب جامعة دمنهور للفنون وتفاعلهم مع العروض بشكل كبير.