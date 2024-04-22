الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعليم البحيرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المدرسة المنتجة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تعليم البحيرة يسير بخطى ثابتة وواعدة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية والصناعية والزراعية، حيث يحرص على تزويد أبنائه الطلاب بشتى المعارف والخبرات وصقلها وتنمية كافة المواهب بهدف تخريج جيل قادر على مواجهة كافة التحديات، في ضوء رؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

فريق مدرسة دمنهور الثانوية بنات بالبحيرة 
 

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم لفريق مدرسة دمنهور الثانوية بنات والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المجال الثاني بمسابقة المدرسة المنتجة بمشروع "مشغولات يدوية وفنية بألياف طبيعية) والمشروع من عمل الطالبتين "إيمان أسامة أحمد محمد- مريم حسين على أنصاري" وتحت إشراف أماني صلاح البنا، وذلك بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، والأستاذ فكري أيوب مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية.

حيث قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريمهم ومنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية المحددة من قبل الوزارة، كما أشاد بكافة الجهود المبذولة في تنمية مهارات أبنائنا الطلاب.

المشروعات الخضراء صديقة البيئة في مدارس البحيرة 
يذكر أن المسابقة تأتي ضمن مسابقة "مشروعي مستقبلي" الذي نظمته وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب مدارس التعليم العام والرسمي بكافة أنواعه في جميع مراحل التعليم العام على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى نشر الوعي بثقافة المدرسة المنتجة وإكساب المجتمع المدرسي المعارف والمهارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ مشروعات اقتصادية متناهية الصغر وريادة الأعمال مستخدمين كافة الإمكانات المتاحة بالمدرسة، وذلك في ثلاث مجالات هي: تدوير المخلفات والمشروعات الخضراء صديقة البيئة - الصناعات والمشغولات اليدوية- المشغولات والمنتجات الخشبية والفنية.

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