الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 1500 كيلو أسمدة و300 كيلو ملح طعام مجهول المصدر في البحيرة

ملح
ملح

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية مكبرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبدالعال، وتحت إشراف  سمير البلكيمي وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 50 كيس مقرمشات منتهي الصلاحية ومستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية في دمنهور، كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار ومحضرين بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات. 

 ضبط 1500 كجم أسمدة مجهولة المصدر

كما قامت الحملة بالمرور على مركزي دمنهور وبدر، حيث تمكنت ضبط 1500 كجم أسمدة مجهولة المصدر و300 كجم ملح طعام مجهول المصدر و21 محل لعدم إعلان الأسعار ومستودع غاز لغلقه في مواعيد العمل الرسمية، وبحملات مماثلة بمركزي إيتاي البارود ورشيد تم ضبط كمية من التوابل والدهانات منتهية الصلاحية ومخبزين سياحيين لعدم إعلان الأسعار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

من ناحية أخرى، أكد المحاسب محمد عبدالعال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة. 

محافظة البحيرة حملة تموينية ضبط سماد مجهولة المصدر دمنهور الدلنجات

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