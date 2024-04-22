الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

الكشف على 1398 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية طرابمبا بدمنهور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية  الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبدالستار، منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية طرابمبا بدمنهور، وذلك من أجلال المساهمة في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع المواطنين في القرى والنجوع بكل أنحاء محافظة البحيرة.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى دمنهور 

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف خلال القافلة على ١٣٩٨ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٦٢- عيادة الأطفال ٢٥٩- الجراحة ١٧٧- النساء ١٢٣- تنظيم الأسرة ٦١- العظام ٢٣٦- الأنف والأذن ٤٠- الجلدية ١٤٠"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية بالبحيرة 


يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور  خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

 

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