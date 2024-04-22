توريد 4716 طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة حتى اليوم الإثنين

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، في بيان، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كل الجهود؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024



وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 4716 طنًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم، مشيرة إلى أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات المرورية على المزارعين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة من أجل التوعية بتوريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة.