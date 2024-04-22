نائب محافظ البحيرة تفتتح محطة المروة لتسمين البداري بكفر الدوار (صور)

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، محطة المروة لتسمين البداري بكينج عثمان التابعة للجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي بكفر الدوار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها.

حضر فعاليات الافتتاح كل من اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وزهير ساري رئيس مجلس ادارة الجمعية، وكامل غانم مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والمهندس ربيع زلط مدير منطقة كفر الدوار.

الدعم لقطاع الثروة الداجنة بمحافظة البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الثروة الداجنة بالمحافظة سواء فى القطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص، مشيرة إلي إستمرار تقديم التسهيلات الاستثمارية الممكنة لفتح الباب أمام كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وخاصة الجادين والذين لهم سجل مشرف إستثماريًا وسابقة أعمال ومشروعات منفذة، وذلك إيمانًا بأهمية هذا القطاع ودوره فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المشروعات الإستثمارية الداجنة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب البحراوي، علاوة على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين.

سد جزء من احتياجات السوق المحلي

هذا وقد تم تسكين عدد 24 ألف طائر "كتكوت تسمين" بالمحطة وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير، وتستهدف المحطة سد جزء من احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء، وخلال تفقدها للمحطة اقترحت الدكتورة نهال بلبع، إقامة مجزر آلي وذلك لتوفير دجاج مذبوح جاهز للطهي، يتم عرضه واتاحته للمواطنين بأسعار إقتصادية تنافسية.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة، بجهود مديرية الإصلاح الزراعي والنجاحات التي تتحقق فى المجال الزراعي وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة على أرض جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة خلال الفترة الحالية.