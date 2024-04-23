الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

نشطاء التواصل الاجتماعي يدعون أهالي البحيرة لمقاطعة الأسماك: خليك إيجابي

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

دعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين في محافظة البحيرة، إلى الانضمام لمبادرة بعض المحافظات بمقاطعة شراء الأسماك بجميع أنواعها، ومقاطعة أسواق بيع الأسماك في مختلف المدن، لمدة أسبوع تبدأ من اليوم الثلاثاء؛ اعتراضًا على الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت زيادة بعض الأسعار نسبًا مرتفعة، وتهدف المبادرة إلى إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة التدخل للحد من هذا الارتفاع وتوفير الأسماك بأسعار معقولة للمستهلكين.


زيادة جنونية في أسعار الأسماك

قال ياسر عبدالحميد معوض موظف بجامعة دمنهور، إن تنفيذ هذه المبادرة يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق والتجار المعنيين ببيع الأسماك، من أجل المساهمة في سرعة خفض الأسعار، وقد يؤدي أيضًا إلى تعديل سلوك المستهلكين وتحويل اهتمامهم إلى مصادر أخرى للبروتين، مثل اللحوم والدواجن، ومن الممكن أن يتم توجيه هذا النقص في الطلب إلى التجار المعنيين للتفاوض على تخفيض الأسعار وتلبية مطالب المستهلكين.

وأشار "عبدالحميد" إلى أن هذه المبادرة تعكس حالة الاستياء والقلق بين المستهلكين إزاء الأسعار المرتفعة، وتعد تعبيرًا عن قوة المستهلك في المجتمع وقدرته على المشاركة في التغيير، مضيفًا إن هذه المبادرة قد تحث الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات للتحقيق في أسباب الزيادة الجنونية في أسعار الأسماك وضمان توفيرها للجمهور بأسعار معقولة في المستقبل.

أسعار الأسماك تجاوزت 100 جنيه

وأعرب عادل هندي موظف بمحكمة الدلنجات الجزئية، عن استياءه من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت زيادة بعض الأسعار نسبًا تصل إلى 50% عن سعرها الفعلي، مستنكرًا هذا الوضع، خاصةً خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر، حيث تجاوزت أسعار معظم أنواع الأسماك حاجز 100 جنيه، مشيرًا إلى أن فكرة المقاطعة هي الحل الوحيد الذي نقوم من خلاله بتوصيل رسالة مقاطعة شراء الأسماك من أجل أن تكون إيجابيًا والمشاركة في هذه المقاطعة حتى يحدث تغيير في الأسعار، وتوفير أسعار معقولة للأسماك والخضروات لتمكين الأهالي من شراء احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة، مؤكدًا ضرورة التعاون والتبليغ عن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

محافظة البحيرة الدلنجات مقاطعة الأسماك خليها تعفن الصيادين

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