ضبط 20 طن ملح مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ،والإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية للرقابة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال حملة مكبرة أسفرت عن تحرير محضر لإحدى محطات الوقود لقيام صاحبها فى التصرف بكمية من البنزين ٩٢ قدرها ١٥٠٠ لتر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم تحرير محضر لأحد مصانع الأعلاف لحيازته كمية من ملح الطعام مجهول المصدر بكمية قدرها ٢٠ طنا (٨٠٠ شيكارة ملح زنة ٢٥ كجم) وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها من النيابة العامة.

ضبط 20 شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر

توم تحرير محضر لأحد مخازن الأسمدة الزراعية لحيازته ٢٠ شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرهم وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتم تحرير عدد ٣ محاضر لمحلات السجائر لقيامهم ببيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على كمية من السجائر لحين صدور قرار بشأنها، وتم تحرير عدد ٣محاضر عدم اعلان عن الأسعار لمخابز السياحية، وتم تحرير عدد ٦محاضر لمحلات الجزارة لعدم الاعلان عن اسعار اللحوم لجمهور المستهلكين.

ومر مسئولو الحملة علي شونتى البنك الزراعى لاستلام الاقماح المحلية عن موسم ٢٠٢٤، وتم متابعة توريد المحصول والتأكد من سلامة عمليات التوريد.