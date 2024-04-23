انتظام توريد القمح لشون وصوامع البحيرة.. 7545 طن حتى صباح اليوم

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، مشددة على تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024

قالت نائب المحافظ إن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 7545 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 290089 فدانا.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام، نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

أسعار توريد القمح هذا الموسم

الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 1950 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب، ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.

أكدت بلبع أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.