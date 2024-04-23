الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحصين 123 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

تحصين
تحصين

وجهت الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها، للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم خلال أسبوع عن تحصين 123495 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين والتي بدأت 19/3/2024 ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم تحصين 324 أبقار ضد مرض الجلد العقدي و260 رأس ضد مرض جدري الأغنام، وأيضًا تم تحصين 270 رأس بلقاح حمى الثلاثة أيام، وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة.

لقاح أنفلونزا الطيور

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح أنفلونزا الطيور 3600 طائر وتم إصدار "441 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وبلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1029 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 416729.

كما قامت إدارة الأمراض المشتركة باختبار 189 حيوانًا لمرض البروسيلا و177 لمرض السل البقري، وتم عمل 53 ندوة إرشادية تضمنت 156 موضوع مختلف، و169 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع، و3 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة الى 3 منشور إرشادي على صفحة الإرشاد البيطري، وتم الاشتراك في 6 قوافل بعمل الإرشاد اللازم. 

 وحدة المعامل بمديرية الطب البيطري 

وتم اختبار 9 عينات منهم 7 عينات اختبار حساسية للألبان، و2 عينة تحديد نسبة العد الفطري في اللبن، وتم إجراء الفحص التناسلي لـ1293 رأس ماشية ورعايتها تناسليًا، حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لـ373 رأس ماشية، وتم علاج 920 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وتم تلقيح 733 رأس ماشية من الأبقار و149 رأس من الجاموس بإجمالي 882 رأس، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 818 رأس ماشية وأغنام.

بيطرى البحيرة تحصين المواشى بالبحيرة الطب البيطري الثروة الحيونية بالبحيرة دمنهور

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