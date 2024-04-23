الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 5 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار ضمن 54 محضرا تموينيا بالبحيرة

مخالفة في المخابز
مخالفة في المخابز

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى جميع أنحاء المحافظة. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية  بمركز إدكو ودمنهور والرحمانية وأبو حمص، أسفرت عن ضبط 5 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

أيضا تم تحرير 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة تنوع مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق ولعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 27 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ضبط  5  مخابز سياحيه لعدم الإعلان عن الأسعار فى البحيرة 


كما قام مكتب تموين مركز شرطة إدكو بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط 5 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.

تموين اابحيرة محافظة البحيرة دمنهور نهال بلبع طبط مخابز عيش سياحى

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