وكيل وزارة التربية والتعليم يفتتح معرض ختام الأنشطة بإدارة مركز دمنهور (صور)

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مشيرا إلى أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل وتنمية كافة مهارات أبنائه الطلاب في شتى القطاعات انطلاقا من توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

افتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة بدمنهور



جاء ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة للمعرض السنوي لختام الأنشطة لإدارة مركز دمنهور التعليمية والذي تم تنظيمه بمدرسة الشهيد محمد لطفي الرسمية لغات، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم الفقي – مدير عام الإدارة، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف فارس رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وموجهي العموم والموجهين الأوائل وإخصائي ومدرسي الأنشطة وعدد كبير من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.

هذا وقد قام وكيل الوزارة بتفقد أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به، وأشاد بالمعرض وما شاهده من معروضات بجميع أقسامه التي تضمنت أعمال "التربية الفنية- التربية الاجتماعية- رياض الأطفال- الصفوف الأولى- الاقتصاد المنزلي- المجال الصناعي- المجال الزراعي- المكتبات- الوحدة المنتجة- الايسف- الصحافة والإعلام- المسرح- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- الموهوبين" وأشاد بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين مؤكدا على الدور الكبير والهادف لكافة الأنشطة في دعم العملية التعليمية، وكذا دور معرض الايسف في تنمية الطلاب المخترعين.

جودة معروضات جميع الأعمال المشاركة بالمعرض



وأثنى يوسف الديب على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والإخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم، وأشاد بتميز وتنوع وجودة معروضات الوحدة المنتجة من معروضات انتاجيه للمدارس كالإكسسوارات والملابس وتصنيع الملايات والصابون السائل والمعجنات والمخللات والمربى ومنتجات اعادة التدوير، ومنتجات العطارة والعديد من المشروعات الإنتاجية والتسويقية لجميع مدارس الإدارة.

وقدم الشكر للقائمين على المعرض والمشرفين عليه وجميع المشاركين فيه متمنيا دوام التوفيق والنجاح.

كما تم إجراء حوار صحفي مع وكيل الوزارة من خلال الطالبة يارا إسماعيل بسيوني بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات، وتناول اللقاء الذي عكس مستوى التدريب والمهارة بالأنشطة التربوية المشروعات التنموية والقومية التي تقوم بها الدولة.