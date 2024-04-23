الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الغرفة التجارية بالبحيرة تبحث آليات خفض أسعار الخبز

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقدت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع  أصحاب المخابز بمحافظة البحيرة بحضور محمد الشريف، رئيس مجلس الإدارة، وعاطف فراج، رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس الإدارة، ومحمد بصل، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، واللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة.

 

تخفيضات أسعار الخبز الجديدة فى البحيرة 
وخلال الاجتماع، تم التأكيد علي تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة بدءًا من الأحد الماضي والتشديد على أصحاب المخابز بضرورة التزامهم بالأسعار المعلمة بالتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤، كما تمت مناقشة المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز والبحث عن حلول لها. 

أعرب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، عن خالص شكره للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على الاهتمام بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيد من الانضباط في الأسواق.

وأكد اللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، أنه يجب أن نعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والمواطن المصري للتأكد من تطبيق تخفيضات الأسعار بشكل عادل، كما أكد ضرورة الموازنة بين مصلحة المواطن وحقه في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، وبين حق التاجر في تحقيق هامش ربح معقول.

 

مبادرة خفض الأسعار في كل السلع الاستراتيجية
أشار محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين، إلى أن هناك توجهات رئاسية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن انخفاض أسعار القمح والحبوب بشكل عام أسهمت في توفير الخبز للمواطن بأسعار مناسبة للجميع، وقام بمناقشة أصحاب المخابز فى كل ما يتعلق بالتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤.

وأكد الشريف أن الغرفة التجارية بالبحيرة تؤكد التزامها بدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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