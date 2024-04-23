"تعليم البحيرة" يحصد 5 جوائز في فعاليات مسابقة اللغة العربية

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن حصد تعليم البحيرة عدد 5 مراكز بفعاليات مسابقة اللغة العربية التي أقامتها الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير العام الدراسي ۲۰۲۳، والعام الدراسي ٢٠٢٤م، مؤكدا أن تعليم البحيرة يعمل على مدار الساعة وفق خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم من أجل تقديم الأفضل دائما لابنائه الطلاب واعداد جيل واع قادر على حمل لواء العمل والتسلح بالعلم والمعرفة لمواكبة مسيرة التقدم والبناء.

وأشاد وكيل الوزارة بحصد التعليم الفني لعدد 5 مراكز في المسابقة والتي جاءت على النحو التالي: فوز الطالبة هند إبراهيم عبد المولى، الصف الثالث مدرسة أبو المطامير التجارية - إدارة أبو المطامير التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في كتابة الشعر للعام الدراسي ۲۰۲۳ م، وفوز الطالبة شروق السيد الدسوقي - مدرسة كفر الدوار الصناعية بنات، إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الرسم اليدوي للشخصيات الأدبية والمناظر الطبيعية للعام الدراسي ٢٠٢٤م، فوز الطالبة أسماء سليمان عبد العزيز محمد - مدرسة بدر الصناعية - إدارة التحرير التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في كتابة القراءة الحرة للعام الدراسي ٢٠٢٤ م.

وفوز الطالب عبد الرحمن مسعود موسى الصف الثالث بمدرسة أبو حمص الصناعية للبنين إدارة أبو حمص التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في كتابة البحث للعام الدراسي ٢٠٢٤ م، وفوز الطالب فتحي سامي النباصي - الصف الثالث - مدرسة دمنهور الزخرفية - بإدارة بندر دمنهور التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في كتابة القصة للعام الدراسي ۲۰۲۳م.

وتاتي مسابقة أنشطة اللغة العربية وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني" ومؤسسة مصر الخير، بهدف تنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب التعليم الفني، وترسيخ قيم المواطنة، وتفعيلًا للطاقات الكامنة لدى الطلاب، حيث تسهم في بناء شخصيتهم ليصبحوا مهنيين مؤهلين لسوق العمل وتتناول المسابقة 6 موضوعات هى: "كتابة الشعر - إلقاء الشعر - كتابة قصة - القراءة - الرسم اليدوي- كتابة بحث"

وتقدم يوسف الديب بخالص التهنئة لابنائة الطلاب الحائزين على تلك المراكز، مؤكدًا أنه سيتم تكريمهم عقب تكريم الوزارة لهم المزمع نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن تعليم البحيرة وجميع مدارسه ومنها مدارس التعليم الفني بالبحيرة تعمل وفق أستراتيجية متكاملة ومتناغمة هدفها الاساسي هو الطالب وبنائه علميا وداسيا وخلقيا، وكذا السعى للحفاظ على المكانة المتقدمة والمتصدرة على مستوى الجمهورية، ولخدمة المجتمع البحراوي والمشاركة في كافة الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، انطلاقا من رؤية وزارة التربية والتعليم وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبدعم كامل من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.