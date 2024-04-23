الزراعة تنفذ يوم لحصاد القمح بمركز دمنهور تحت رعاية التحالف الوطني

شهد مركز دمنهور اليوم مبادرة "أزرع محصول القمح" تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة الإنجيلية ووزارة الزراعة.

شارك في تنفيذ يوم حصاد محصول القمح المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد، والمهندس عبد الغني أبو مسلم، مدير عام الإدارة الزراعية. وشارك أيضًا ممثلون عن مديرية الزراعة، والمهندس ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحري، ورفعت ثابت منسق المبادرة والهيئة الإنجيلية، واستشاريو المبادرة والكوادر، والمهندسين. أثنى الجميع على الخدمات التي قدمتها المبادرة من تقاوٍ عالية الجودة، وبالدعم الفني، وتنفيذ المدارس الحقلية، ومتابعة الحصاد وتسليم القمح إلى الصوامع بغربال وزاوية غزال بدمنهور.

ومن جانبه أكد المهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على أهمية المبادرة ودورها في خدمة صغار المزارعين، بداية من تقديم الدعم بنصف ثمن تقاوي محصول القمح، وتقديم الدعم الفني لهم من خلال المدارس الحقلية، ومتابعة فنية من مهندسي المبادرة طول موسم المحصول حتى الحصاد. وقام بتوعية المزارعين لحثهم على توريد محصول القمح للشون والصوامع، حيث إنه واجب وطني وله تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي وتوفير رغيف الخبز المدعم. كما أكد على زيادة الإنتاجية هذا العام لمحصول القمح بالمحافظة وخاصة لمبادرة أزرع، وذلك للجهود المبذولة من فريق عمل المبادرة بالكامل سواء من فريق عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية والكوادر والمهندسين الزراعيين بالمديرية والإرشاد الزراعي نتيجة التعاون المثمر بينهم.

وتحدث المهندس ريمون رفعت حول جودة المحصول وزيادة الإنتاجية وما قدمته مبادرة ازرع من تدخلات شجعت المزارعين وحثتهم على الزراعة والتوريد حيث قدمت المبادرة التقاوي بنصف السعر والدعم الفني والمدارس الحقلية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة، والإرشاد الزراعي، والذين قاموا بالدعم الفني والمدارس الحقلية طوال الوقت مما أدي إلى زيادة الإنتاجية.

وأشار المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد إلى انه وبالحوار مع أهالينا المزارعين حول دور الإرشاد الزراعي في التعاون مع المبادرة وتأثيرها والإنتاجية والتوريد أفادوا أن المحصول جيد وبجودة عالية وطالبوا باستمرار المبادرة للموسم المقبل ودعم العديد من المحاصيل الأخرى، وأنهم يقومون بالتوريد إلى الصوامع، وطالبوا بتحديد السعر الاسترشادي المناسب مبكرًا لحث وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.