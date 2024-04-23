تقديم خدمات طبية لـ260 مواطنا بمختلف التخصصات خلال قافلة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات الطبية المجانية وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

قافلة سكانية متكاملة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية الهواري بوحدة قرية قليشان تم خلالها الكشف على 230 حالة تنوعت ما بين (باطنة - أطفال - أسنان - رمد)، بالإضافة إلى 30 حالة عمل نظارات وصرف العلاج اللازم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.