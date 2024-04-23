استمرار المراجعة النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالبحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار أعمال المراجعة النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية الثمانية عشر بالبحيرة، وذلك في ضوء جهود وزارة التربية والتعليم لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والعمل على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وسعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للكتاب الدوري بتاريخ 15 أبريل في هذا الشأن.

مراجعات للصين الثالث الإعدادي والثانوي بالبحيرة

وأكد وكيل “تعليم البحيرة” أنه يتم لليوم الثالث على التوالي فعاليات ومحاضرات المراجعة النهائية لكل من الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، علي مستوي جميع الادارات التعليمية بنطاق المحافظة، لافتًا الى أنه تم تخصيص أكثر من 50 مقرًا لطلاب الشهادة الثانوية و75 مقرًا للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات بحد أدني 4 مقر بكل إدارة 2 للشهادة الثانوية أحدهما بنين والآخر للبنات ومثلهما لطلاب الشهادة الإعدادية.

حضور وإقبال كثيف من قبل الطلاب فى محافظة البحيرة

وتشهد جميع المقار المخصصة إنتظام محاضرات المراجعة النهائية بها في جميع المواد، وذلك وسط حضور وإقبال كثيف من أبنائنا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، ويتم تقدم المحاضرات والمراجعة النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي نخبة من أفضل المعلمين الخبراء على مستوى كل إدارة تعليمية، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من خلال افضل المعلمين المتخصصين فى جميع المواد فى جميع المراحل التعليمية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بضرورة تقديم كافة الدعم للطلاب فى جميع المراحل التعليمية المختلفة.