الإثنين 04 مارس 2024
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فن

عبد العزيز مخيون ناعيًا جميل برسوم: فقدنا فنانًا قديرًا

كنيسة مارجرجس بدمنهور
كنيسة مارجرجس بدمنهور

أكد الفنان القدير عبد العزيز مخيون، خلال تصريحات خاصة لجريدة الدستور، أنه فقد رفيق كفاح له خلال فترة عمله بالفن، مشيرا إلى أن رحيل الزميل العزيز جميل برسوم آلمنى وأحزننى فله الرحمه والسكينه والسلام على روحه، كان فنانا متميزا طيب الخلق مجيدا ومبدعا فى فنه رحمه الله موكدا أن الراحل شاركه العديد من الأعمال الفنية الناجحة، مثل مسلسل الجماعة.

 تشييع جثمان الفنان جميل برسوم  في كنيسة الشهيد مارجرجس في مدينة دمنهور

 من ناحيةأخرى سيتم تشييع جثمان الفنان جميل برسوم في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الإثنين في كنيسة الشهيد مارجرجس في مدينة دمنهو، وسيُقام العزاء في نفس اليوم في تمام الساعة 7 مساءً، وسيستمر العزاء أيضًا يوم غد الثلاثاء. وفاة الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم وأعلن رئيس المهرجان الكاثوليكي، الأنبا بطرس دانيال، وفاة الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. ونشر بيانًا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعرب فيه عن حزنه ويقدم تعازيه في رحيل الفنان الراحل.

 في البيان، قال الأنبا بطرس دانيال: "ببالغ الأسى والحزن، نودع الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذي أمتعنا بأعماله الفنية الراقية. نسأل الله أن يمنحه الراحة الأبدية ونوره الدائم يضيء له، وأن يرقد في سلام أمين. نقدم تعازينا القلبية لأسرته وأحبائه في هذا الوقت الصعب، ونطلب من الله أن يمنحهم الصبر والقوة لمواجهة هذا الفقدان الجلل".

عبد العزيز مخيون جميل برسوم الجماعة كنيسة الشهيد مارجرجس في مدينة دمنهور الفنان جميل برسوم

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