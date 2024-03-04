الإثنين 04 مارس 2024
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انهيار نجل الفنان جميل برسوم لحظة تشييع جثمان والده بالكنيسة (صور)

مراسم الجنازة
مراسم الجنازة

بدأت، مساء الإثنين، مراسم الصلاة على جثمان الفنان الكبير جميل برسوم داخل كنيسة الشهيد مارجرجس في مدينة دمنهور بالبحيرة.

شهدت الجنازة أعداد كبيرة من أقارب الفنان جميل برسوم، وعلى رأسهم نجله الذي دخل في نوبة بكاء أثناء إقامة الصلوات على والده.

وشيّع جثمان الفنان جميل برسوم مساء اليوم من داخل كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور، على أن يقام العزاء في السابعة من مساء اليوم وحتى غدٍ الثلاثاء.

وأعلن رئيس المهرجان الكاثوليكي، الأنبا بطرس دانيال، وفاة الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم ونشر بيانًا على صفحته الشخصية بفيسبوك أعرب فيه عن حزنه، مقدمًا تعازيه لأهله وأسرته والوسط الفني الذي كان الراحل أحد رواده.

وقال الأنبا بطرس دانيال في نعيه:"ببالغ الأسى والحزن، نودع الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذي أمتعنا بأعماله الفنية الراقية، نسأل الله أن يمنحه الراحة الأبدية ونوره الدائم يضيء له وأن يرقد في سلام أمين، نقدم تعازينا القلبية لأسرته وأحبائه في هذا الوقت الصعب، ونطلب من الله أن يمنحهم الصبر والقوة لمواجهة هذا الفقدان الجلل".

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مراسم الصلاة الفنان جميل برسوم كنيسة الشهيد مارجرجس دمنهور البحيرة

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