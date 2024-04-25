محافظ أسوان يكلف بعقد اجتماع تنسيقى لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقى لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية وغيرها من النماذج والاستمارات والمستندات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى هيئة المساحة والتخطيط العمراني والـ GIS والمتغيرات المكانية والأملاك والشئون القانونية والمراكز التكنولوجية وغيرها من الجهات المعنية.

رفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية لإستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرة إلى ضرورة الإستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية سواء أثناء العمل الميدانى أو الإدارى لضمان تحقيق الدقة والتأكد من صحة البيانات والنتائج التى يتم رصدها وتسجيلها.

وشددت نائب المحافظ على أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يجب تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء وتجهيز خريطة رقمية شاملة لكافة الملكيات وجهات الولاية، وأيضًا خريطة لتسعير الأراضى أملاك الدولة طبقًا لطبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة.

ولفتت إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها فى دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بمختلف المراكز التكنولوجية لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.