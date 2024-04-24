الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أثناء استقباله سفير جورجيا.. اللواء أشرف عطية: توقيع إتفاقية تآخى بين أسوان وسفانيتى

اللقاء
اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير جورجيا بالقاهرة ميخائيل تيجيشفيلى، ضمن اهتمام المحافظة باستقبال الوفود ا سواء على المستوى الدولى أو المحلى. 

 

 حضر اللقاء الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى. 

 

تفاصيل حول اللقاء 

 

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالإيجابية والجدية فى التعامل وتحويل الأفكار والرؤى والمقترحات التى تم تناولها خلال زيارة السفير فى نوفمبر الماضى إلى إجراءات سريعة يتم تنفيذها على أرض الواقع، من أبرزها الجاهزية لتوقيع إتفاقية تآخى بين مدينتى أسوان وسفانيتى، فضلًا عن التنسيق مع الشركات الكبرى والمستثمرين بجورجيا للإستفادة من الجرانيت والرخام الأسوانى، علاوة على تنظيم زيارات ورحلات إلى أسوان لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية. 

 

وأكد أنه سيتم إرسال خطاب شكر لوزارة الخارجية للجهود المتميزة التى قام بها سفير جورجيا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين دولته ومصر. 

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وإطلاعه على كافة المقومات التى تتفرد بها المحافظة، وهو الذى دفعه للاهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع إتفاقية التأخى، علاوة على التنسيق بين إحدى جامعات جورجيا وجامعة أسوان لتوقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والطلاب، وليتم الإستفادة من القطاع الطبى لطب الأسنان والتمريض لديهم، وبالتوازى الإستفادة من قطاع التاريخ والأثار بجامعة أسوان، معربًا عن سعادته لزيارة محافظة أسوان وما شاهده من الإنجازات الكبيرة التى يتم تحقيقها خلال الفترة الحالية. 

فى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا تعبيرًا وإعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين. 

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محافظ أسوان سفير دولة جورجيا الوفود الزائرة إتفاقية تآخى المعالم السياحية

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