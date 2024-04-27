السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة فورية للتعديات ورفع الإشغالات وصيانة الأعمدة في أسوان

جهود المحليات بمحافظة
جهود المحليات بمحافظة أسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحويل توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى واقع ملموس من خلال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في المهد أولًا بأول، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للشبكات المختلفة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية. 

جهود الوحدات المحلية 

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بالإزالة الفورية لعدد 5 محلات تجارية عبارة عن تعديات على حرم الشارع، وحرم الوحدة الصحية بنطاق قرية الكلح شرق وبمساحة 40 م2، وبارتفاع 2 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين. 

فيما نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وتنفيذ الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات ليد موفرة للخطوط العامة بالشوارع والميادين بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، علاوة على تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتحفظ على مواد البناء أثناء محاولة لإقامة رصيف أمام أحد المحلات التجارية. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدٍ بمساحة 525م2 للبناء على أرض زراعية بمنطقة جزيرة المليكية وذلك برفقة مسؤول حماية الأراضي، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى برفع مستوى أعمال التطوير والتجميل بختلف أنحاء المدينة من خلال تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار وزراعتها ورفع وجرد الأتربة من وعلى جانبى الطرق لإضفاء الشكل الحضاري بالشكل المطلوب. 

جهود المحليات بمحافظة أسوان
جهود المحليات بمحافظة أسوان
جهود المحليات بمحافظة أسوان
جهود المحليات بمحافظة أسوان
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