الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوط شرفة منزل فى أسوان

جثة شخصين
جثة شخصين

لقى شخصين مصرعهما، بينما أصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، جراء سقوط شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وذلك بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تفاصيل الواقعة 

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بسقوط شرفة منزل على عدد من الأشخاص، وتحديدًا عند منطقة حى العقاد التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن مصر ع شخصين وإصابة آخر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

أسوان مصرع شخصين سقوط شرفة منزل منطقة حى العقاد مستشفى أسوان التخصصي المشرحة

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