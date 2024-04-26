الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"سور بلكونة" يقتل شخصين بسبب العاصفة في أسوان.. والمحافظ يعزي أسرتيهما

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقى مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد. 

فيما وجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث.

طوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ في أسوان 

وأصدر اللواء أشرف عطية، توجيهاته للجهات المعنية برفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس بالتزامن مع العاصفة الترابية التى شهدتها المحافظة اليوم.

وأوضح أنه بعد هدوء العاصفة تم فتح حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا ببحيرة ناصر، فى حين مازالت حركة الملاحة الجوية مغلقة نظرًا لإنخفاض مستوى الرؤية. 

وكلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة. 

وأشار إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول.

عاصفة ترابية مفاجئة تغطي سماء أسوان  

جدير بالذكر أن اجتاحت جميع انحاء محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، عاصفة ترابية مفاجئة مما ادي إلي تغطية السماء بالاتربة وانخفاض الرؤية الافقية، ولكن مازالت لم تؤثر علي حركة السير في الشوارع حتى الان.

وجاء اجتياح العاصفة الترابية التي غطت سماء مدينة أسوان بعد ايام من ارتفاع درجة حرارة الطقس فيها بشكل كبير جدًا، نظرًا لاختلافها عن باقى المحافظات، فى حالة الطقس وذلك بسبب موقعها الجغرافي.

محافظ أسوان التعازي سقوط سور مصرع شخصين حى العقاد

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