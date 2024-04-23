50 مليون دولار فى عام.. مكاسب كبيرة من تطبيق "الدفع الإلكترونى" بالمواقع الأثرية (خاص)

تعمل وزارة السياحة والآثار بشكل سريع، على تطبيق منظومة التحول الرقمي، بهدف تسريع وتسهيل العمل داخل المواقع الأثرية المختلفة، بالإضافة إلى توفير تجربة أفضل للزائرين من المصريين والأجانب.

مكاسب كبيرة من تطبيق الدفع الإلكترونى

قال خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بـ المواقع الأثرية، إنه جرى تركيب بوابات إلكترونية بـ75 موقعًا أثريًا حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي.

وأضاف "شريف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الآليات التي اتبعتها الوزارة بوقف التعامل النقدى بعدد من المواقع الأثرية والاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، منذ مايو من العام الماضي 2023، أسهمت في دخول نحو 50 مليون دولار للدولة، وهذا أبلغ رد على المهاجمين للقرار آنذاك.

وأشار إلى زيادة شبابيك الدخول بمنفذ أبوالهول بالأهرامات؛ وذلك لتفادي أي عمليات زحام وتأخر الوفود السياحية عن الانتهاء من الزيارات، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بتركيب ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر إلكترونيًا.

وأوضح أنه جرى تركيب ماكينات دفع إلكتروني بوادي الملوك والكرنك ومعبد الأقصر، وفي منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى تطوير المواقع لتسهيل عملية دخول السائحين، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية لدى الزائرين.

ونوه بأن هناك اهتمامًا من قبل وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بتطبيق منظومة التحول الرقمي، لافتًا إلى أنه يُمكن شراء تذاكر دخول المواقع الأثرية حاليًا، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، الذي يعرض كل المتاحف المنتشرة في المحافظات المختلفة.

وتابع: نعمل حاليًا على تطوير الخدمات بمنطقة سقارة وميت رهينة؛ موضحًا أن خطة التطوير الرقمي تستهدف تعميم الدخول بالتذاكر الإلكترونية في 126 موقعًا أثريًا على مستوى الجمهورية.